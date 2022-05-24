Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 6 çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 6 çiftçi hayatını kaybetti

24.05.2022 00:05
Terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda 6 çiftçi hayatını kaybetti

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Tazehurmatu nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Tazehurmatu nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, DEAŞ mensuplarının Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu nahiyesinin Beşir kasabası yakınında çiftçilere silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı.

Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda bölgede çiftçilik yapan 6 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca dönümlük buğday tarlasının yandığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

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MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki... MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki... Kerkük'te DEAŞ operasyonu Kerkük'te DEAŞ operasyonu
Kaynak: AA

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