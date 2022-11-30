Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüğü açıklandı

Rüyasında yılanların kendisini ısırdığını gören çiftçi falcıya koştu! Olayın sonu çok acı

32 saniyelik video paylaştı, herkes altına "Ne olur aday olma" yorumları yapıyor

Terör örgütü DEAŞ'ın liderinin öldüğü açıklandı. DEAŞ'ın bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi'nin öldüğü açıklanarak, DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyuruldu.

DETAY VERMEDİLER

Ses kaydında, el-Haşimi'nin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay verilmezken, çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Terör örgütünün yeni lideri el-Hüseyni hakkında da fazla ayrıntı verilmeyen ses kaydında, el-Hüseyni'nin terör örgütü içinde kıdemli bir isim olduğu belirtildi.

Ebu el-Hassan el-Haşimi

BAĞDADİ VE EBU İBRAHİM DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Bekir el-Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye'nin İdlib kentinde, Ebu İbrahim el-Haşimi ise 3 Şubat'ta Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'e bağlı Atme kasabasında ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri tarafından bir eve yapılan baskında öldürülmüştü.