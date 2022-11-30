Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüğü açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüğü açıklandı

30.11.2022 21:49

Terör örgütü DEAŞ'ın bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi'nin öldüğü duyurularak DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu açıklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın liderinin öldüğü açıklandı. DEAŞ'ın bir sözcüsü tarafından yayınlanan ses kaydında terör örgütünün lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi'nin öldüğü açıklanarak, DEAŞ'ın yeni liderinin Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni olduğu duyuruldu.

DETAY VERMEDİLER

Ses kaydında, el-Haşimi'nin nerede ve nasıl öldüğüne dair detay verilmezken, çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Terör örgütünün yeni lideri el-Hüseyni hakkında da fazla ayrıntı verilmeyen ses kaydında, el-Hüseyni'nin terör örgütü içinde kıdemli bir isim olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldü
Ebu el-Hassan el-Haşimi

BAĞDADİ VE EBU İBRAHİM DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

DEAŞ'ın liderlerinden Ebu Bekir el-Bağdadi, Ekim 2019'da Suriye'nin İdlib kentinde, Ebu İbrahim el-Haşimi ise 3 Şubat'ta Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'e bağlı Atme kasabasında ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri tarafından bir eve yapılan baskında öldürülmüştü.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 'ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor' Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: 'ABD'nin, Fırat'ın doğusunda bulunması, Şam rejiminin kontrolünü engelliyor' İç savaşta zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çağrı İç savaşta zorla kaybedilen Suriyelilerin akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çağrı

Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüğü açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:10 Komşuda korkutan sarsıntı! 5.7 şiddetinde deprem oldu
22:00 Acun Ilıcalı'dan Arda Güler hakkında çarpıcı açıklama! Milli yıldıza benzetti
22:00 Fenerbahçe hazırlık maçında İspanyol rakibini devirdi! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:39 Fransa'yı mağlup eden Tunus'ta hayal kırıklığı büyük! Gruptan çıkamadılar
21:35 Düzce'de çadırları ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu depremzedelerin tepkisiyle karşılaştı
21:15 CHP'den sürpriz transfer! Merkel'in sağ kolu Kılıçdaroğlu'nun ekibine katıldı
21:07 Bakan Vedat Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! Emekli olacakların sayısı artabilir
20:48 Danimarka'yı deviren Avustralya tur biletini cebine koydu
20:12 Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüğü açıklandı
12:53 Süper Lig kulüplerine yeni zorunluluk! Türk futbolunda devrim olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 23:34:32. #1.13#
SON DAKİKA: Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi öldürüldüğü açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement