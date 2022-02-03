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Terör örgütü DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge yaralandı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge yaralandı

03.02.2022 23:31
Terör örgütü DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge yaralandı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı 2 Peşmergenin yaralandığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, DEAŞ, Mahmur ilçesi Karaçuğ Dağı'nda Peşmerge noktasına saldırdı.

Yaşanan çatışmanın ardından 2 Peşmergenin yaralandığı kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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Peşmerge, Musul, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda 2 Peşmerge yaralandı - Son Dakika


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