Terör Örgütü Deaş'ın Sözde Emiri Bursa'da Yakalandı
1 saat önce
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
Bursa
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye
'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrizor
bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü öğrenilen, örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T'nin Bursa'da saklandığını belirledi.
Harekete geçen ekipler, İ.T'nin yaşadığı merkez Yıldırım
ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.
Zanlıya ait adreste detaylı arama yapan ekipler, İ.T'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:49 Kaynak: AA
PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş
İstanbul'daki Dhkp-C Operasyonunda Yakalananların Fotoğrafları
Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat
Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü