Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Deaş'ın Sözde Emirinin Bursa'da Yakalanması

Terör Örgütü Deaş'ın Sözde Emirinin Bursa'da Yakalanması

1 saat önce

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Terör Örgütü Deaş'ın Sözde Emirinin Bursa'da Yakalanması, System.String[]
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Zanlı İ.T, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrizor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T'yi, 27 Şubat'ta merkez Yıldırım ilçesinde saklandığı evde gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Suriye, Bursa, Güncel
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