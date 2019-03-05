Terör Örgütü Deaş'ın Sözde Emirinin Bursa'da Yakalanması
1 saat önce
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Bursa
'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye
'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Zanlı İ.T, Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis
ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrizor
bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T'yi, 27 Şubat'ta merkez Yıldırım
ilçesinde saklandığı evde gözaltına almıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:44 Kaynak: AA
Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz
"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi
Acılı Koca, Hemşire Eşinin Öldüğü Kazanın Tanıklarını Arıyor
Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor