DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı - Son Dakika

DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı

01.02.2021 13:02

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen A.Y. ve örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G.

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen A.Y. ve örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişinin yakalandığını, yakalanan örgüt mensuplarından 8'inin tutuklanırken, 5 örgüt mensubunun adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubunun ise savcılıktan serbest kaldığını açıkladı.

Açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla; DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini ve Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. kod adlı kişiyle irtibatlı olan örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G. kod adlı şüphelinin, Yalova'da ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, bu şahısların ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 20-29 Ocak tarihleri arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda sözde örgüt liderleri A.Y. ve A.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan örgüt mensuplarından 8'i adli makamlarca tutuklanırken, 5 örgüt mensubunun adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubunun da savcılıktan serbest kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda ise, 2 adet tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 adet teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 adet sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildiği de vurgulandı.

Düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında; DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir'de, İstanbul'da ve Sakarya'da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek bu suçlardan elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Yine temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital veriler tespit edildi. Terör örgütünün finansman yapısına ve diğer tespit edilen örgüt elamanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor."

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise DEAŞ'a yapılan operasyonla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)

DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı
DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı
DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı
DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı

Türkiye, Yalova, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke 04 ile anlaştı Beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Clubhouse sohbet uygulaması dünyayı kasıp kavuruyor! Türkiye'den katılan ilk siyasetçi Davutoğlu oldu Fizyoterapist Nağme Tara kalıpları yıktı: Ağrı iyi bir şeydir, vücudumuzun bizimle konuştuğunu gösterir Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi
Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin Beşik gibi sallanan İzmir'le ilgili uzman isimden korkutan uyarı: Yazlıklarınıza gidin         
13:54
Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız Teröristbaşı Mazlum Kobani: ABD'de Biden yönetimiyle ortak bir program hazırlayacağız         
13:33
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
"Erkeklere acıyorum" diyen Murat Övüç'ten özel hayat itirafı: Hem erkek hem kadın sevgilim var         
12:07
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı Cezaevindeki PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderen kadın yakalandı         
11:12
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 14:15:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei