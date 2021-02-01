DEAŞ'a büyük darbe: 14 kişi yakalandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen A.Y. ve örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişinin yakalandığını, yakalanan örgüt mensuplarından 8'inin tutuklanırken, 5 örgüt mensubunun adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubunun ise savcılıktan serbest kaldığını açıkladı.

Açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla; DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini ve Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y. kod adlı kişiyle irtibatlı olan örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G. kod adlı şüphelinin, Yalova'da ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine, bu şahısların ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 20-29 Ocak tarihleri arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda sözde örgüt liderleri A.Y. ve A.G.'nin de aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan örgüt mensuplarından 8'i adli makamlarca tutuklanırken, 5 örgüt mensubunun adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubunun da savcılıktan serbest kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda ise, 2 adet tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 adet teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 adet sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildiği de vurgulandı.

Düzenlenen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında; DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir'de, İstanbul'da ve Sakarya'da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek bu suçlardan elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Yine temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital veriler tespit edildi. Terör örgütünün finansman yapısına ve diğer tespit edilen örgüt elamanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor."

BAKAN SOYLU'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise DEAŞ'a yapılan operasyonla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı. Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz."

(Mevlüt Hasgül/İHA)