Terör örgütü DEAŞ'ın Van sorumlusunun da aralarında bulunduğu 32 sanığa hapis istemi - Son Dakika

Van'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında DEAŞ'ın sözde Van sorumlusu A.O'nun da bulunduğu 32 zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılık, 24 Aralık 2020'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve 12'si tutuklanan 32 şüpheli hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, DEAŞ'ın bölgede yaşayan halk üzerinde korku ve panik yaratıp, hakimiyetini sağlamlaştırmak amacıyla adam kaçırma, bombalama, toplu infaz olmak üzere birçok cebir ve şiddet eylemine başvurduğu bilgisine yer verildi.

Örgütün, uyguladığı cebir ve şiddeti, sözde "dini emirlerin" yerine getirilmesi şeklinde açıkladığı kaydedilen iddianamede, terör örgütü DEAŞ yapılanmasının üye kazanma ve propaganda faaliyetlerini yürüttüğü illegal yapılanmaların sözde "hoca" olarak kabul edilen kişilerin kontrolünde olduğu vurgulandı.

İddianamede, örgüt mensuplarının sözde "hoca" olarak kabul edilen kişilere biat ettikleri, sözlerine mutlak surette inandıkları ve talimatlarını yerine getirdikleri belirtilerek, şu değerlendirmeler paylaşıldı:

"Örgüt mensuplarının, kendileri haricindeki kişileri Müslüman olarak kabul etmediği, cihat, hicret, tağut, İslam devleti, tekfir, biat ve halifelik gibi kavramları da DEAŞ terör örgütünün felsefesine uygun şekilde işledikleri belirlenmiştir. Toplantılara katılanlar, sosyal medya aracılığıyla çatışma bölgelerinde propaganda amaçlı hazırlanan videolar, resimler ve kendilerince tanınmış örgüt içinde belli bir konuma gelmiş kişilerin paylaşımları da kullanılarak radikalleştirilmekte ve fiili olarak DEAŞ bünyesinde savaşmaya, silahlı eylem yapmaya hazır hale getirilmektedir. Terör örgütü DEAŞ'ın ülkemizde yaptığı bazı eylemlerde, illegal yapılanmalar aracılığıyla radikalleşen kişileri kullandığı tespit edilmiştir."

"Başka illerden Van'a gelenlere A.O. ev tutar, kiralarını, ihtiyaçlarını karşılar"

İddianamede, gizli tanıkların örgütün Van'daki yapılanmasına ilişkin anlatımlarına da yer verildi.

Örgüt mensuplarının devletin kurallarını kendi içlerinde reddettiğini söyleyen gizli tanığın şu ifadeleri de iddianamede yer aldı:

"Van'da oturmayan Kayseri, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Bingöl ve başka illerinden Van'a gelenlere bu örgütün lideri konumundaki 'Seyda' kod adlı A.O, ev tutar, kiralarını ve ihtiyaçlarını karşılar. Ders adı altında örgütsel toplantılar gerçekleştirir. Bu örgüte katılanlar çocuklarını devletin okullarına göndermiyorlar, çocuklarına cihadı öğreterek ileride olabilecek bir savaş için eğitiyorlar. Camileri ve devletin imamlarını istemiyorlar, camiye gidenleri ve devletin imamlarını Allah'a şirk koşan insanlar olarak görüyorlar. Kafir gördükleri insanların mallarından çalmayı caiz görüyorlar."

Örgütün Van sorumlusu olduğu öne sürülen şüpheli A.O'nun üst ve evindeki aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilen iddianamede, A.O'nun terör örgütü ile organik bağ kurduğu, emir ve komuta zincirine dahil olduğu kaydedildi.