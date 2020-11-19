Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 2 kişiyi kaçırdı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ Irak'ta 2 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Dora ilçesi yakınlarında 2 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Dora ilçesi yakınlarında 2 kişiyi kaçırdığı belirtildi. Salahaddin Polis Teşkilatından Yüzbaşı Ahmet Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dora ilçesi yakınlarındaki Aseliye kırsalında çobanlık yapan iki kişinin kaçırıldığını söyledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre askeri üniforma giyen 5 DEAŞ mensubunun eylemi gerçekleştirdiğini aktaran Ekrem, kaçırılan vatandaşların bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını dile getirdi. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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