Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Deaş Irak'ta 3 Sivili Kaçırdı

Terör Örgütü Deaş Irak'ta 3 Sivili Kaçırdı

1 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın batısında yer alan Enbar vilayetinde 3 sivili kaçırdığı belirtildi.

Terör Örgütü Deaş Irak'ta 3 Sivili Kaçırdı, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın batısında yer alan Enbar vilayetinde 3 sivili kaçırdığı belirtildi.

Irak'taki yerel medyaya konuşan güvenlik kaynaklarına göre, Enbar'ın Hadise ilçesinde trüf mantarı bulmak için kırsal bölgelere giden 3 vatandaş, Medhum köyü yakınlarında kaçırıldı.

Güvenlik kaynakları 3 kişinin terör örgütü DEAŞ tarafından alıkonulduğunu, kişilerin bulunması için de bölgede geniş çaplı kurtarma operasyonu başlatıldığını ifade etti.

DEAŞ'ın, Haziran 2014'te ele geçirdiği Enbar vilayetini, Iraklı güçler büyük oranda 1 yıldan sonra geri alabilmişti.

Yüz ölçümü bakımından Irak'ın en büyük vilayeti olan ve Ürdün ile Suriye arasında uzun sınıra sahip Enbar'da DEAŞ uyuyan hücreler ve kırsal bölgelerde gizlenen mensupları aracılığıyla farklı eylemler gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Irak, Güncel
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