Terör Örgütü Deaş Irak'ta 8 Sivili Kaçırdı
47 dakika önce
Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Rava İlçesinde 8 sivili kaçırdı.
Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak
'ın batısındaki Enbar vilayetine bağlı Rava İlçesinde 8 sivili kaçırdı.
Rava Kaymakamı Hüseyin ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin ilçenin güneyindeki çöl bölgesinde mantar toplayan 8 sivili kaçırdığını belirtti.
Duleymi, kaçırılan kişilerin nereye götürüldüğü konusunda henüz herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını aktardı.
Enbar'ın Hadise
İlçesinde de bugün mantar toplamaya çıkan 3 sivilin DEAŞ unsurlarınca kaçırıldığı açıklanmıştı.
Terör örgütü DEAŞ, yüz ölçümü bakımından Irak'ın en büyük vilayeti olan Enbar'da uyuyan hücreleri ve kırsal bölgelerde gizlenen militanları aracılığıyla zaman zaman çeşitli eylemler gerçekleştiriyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:31 Kaynak: AA
Saddam Hüseyin'in Torunu Irak'tan Nasıl Kaçtıklarını Anlattı
ABD, Vatandaşlarına Türkiye İçin Yaptığı Seyahat Uyarısını Güncelledi
Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
Erdoğan, Trump'ın 24 Saat İçinde Yapacağı Açıklamaya İlişkin Konuştu: DEAŞ'a Karşı Zafer İlanı Olabilir