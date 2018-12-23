Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Deaş Irak'ta Kontrol Noktasına Saldırdı

Terör Örgütü Deaş Irak'ta Kontrol Noktasına Saldırdı

3 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Terör Örgütü Deaş Irak'ta Kontrol Noktasına Saldırdı, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak medyasında yer alan habere göre, DEAŞ'lı teröristler, Diyala'nın Hanekin ilçesindeki Bave Murad bölgesinde bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldırdı.

Saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Teröristlerin saldırının ardından yol kenarına bıraktığı patlayıcının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:00 Kaynak: AA

Diyala, Irak, Güncel
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