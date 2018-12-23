Terör Örgütü Deaş Irak'ta Kontrol Noktasına Saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde kontrol noktasına düzenlediği saldırıda, 1 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.



Irak medyasında yer alan habere göre, DEAŞ'lı teröristler, Diyala'nın Hanekin ilçesindeki Bave Murad bölgesinde bir kontrol noktasına ağır silahlarla saldırdı.



Saldırı sonucu bir polisin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Teröristlerin saldırının ardından yol kenarına bıraktığı patlayıcının da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



DEAŞ'ın Irak'taki askeri varlığının ortadan kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen teröristler zaman zaman özellikle Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetinin kırsal bölgelerinde güvenlik güçlerine saldırılar düzenliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir

Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Bilanço Ağırlaşıyor: Ölü Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu