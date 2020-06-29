Terör örgütü DEAŞ kampına para aktardığı öne sürülen sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ kampına para aktardığı öne sürülen sanıklar hakim karşısında

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para aktardıkları ileri sürülen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine para aktardıkları ileri sürülen iki sanığın yargılanmasına başlandı.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklar Ahmad A. ve Abdullah A. ile avukatları katıldı.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Ahmad A. hakkında şikayette bulunan H.Ş'yi tanımadığını ve sanık Abdullah A. aracı olması üzerine Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'na para gönderdiğini anlattı.

Havale işlemini İstanbul'daki şirketler aracılığıyla yaptığını belirten Ahmad A, "Bu paraların gönderildiği yerini terör örgütüne ait bir kamp olduğunu bilmiyordum. Abdullah A. bana bir kadının kızına para göndermek istediğini söyledi. Ben kadını ve kızını tanımıyorum. Terör örgütleriyle bir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Abdullah A. da terör örgütüyle bir bağlantısı olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütünün elinde bulunan bir kişiye insani amaçlarla yardımda bulunmak için para gönderilmesine aracılık ettim. Terör örgütüne yardım etmedim. Kimseden komisyon almadım. Beraatimi talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:41 Kaynak: AA

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