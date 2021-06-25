Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te polis devriye aracını hedef aldı: 5 ölü - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, federal polis gücüne ait devriye aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, DEAŞ mensuplarınca düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü aktarıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.