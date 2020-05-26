Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Al-Jabouri Irak'ta öldürüldü - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Al-Jabouri Irak'ta öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Al-Jabouri Irak'ta öldürüldü, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı Moataz al-Jubouri'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu. Irak Özel Operasyonel Kuvvetleri, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Abdulnasır Kardaş'ın yardımcısı ve sözde Irak valisi Moataz al-Jubouri'nin öldürüldüğünü duyurdu.

DEAŞ LİDERİ YAKALANMIŞTI

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.


Irak, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Al-Jabouri Irak'ta öldürüldü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü DEAŞ liderinin yardımcısı Al-Jabouri Irak'ta öldürüldü - Son Dakika
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