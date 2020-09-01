Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında sözde üst düzey bir yöneticinin de olduğu 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey bir sorumlusunun da olduğu 4 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.