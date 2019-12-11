Terör örgütü DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz şüpheli Muhammet H. hakkındaki soruşturma tamamladı.

Şüpheli Muhammet H. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelinin DEAŞ terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı anlatılan iddianamede, zanlının eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet içerisinde olduğu bildirildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.