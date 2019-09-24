Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DEAŞ şüphelisine hapis istemi
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Terör örgütü DEAŞ şüphelisine hapis istemi

11 dakika önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ şüphelisine hapis istemi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu Suriyeli Tarık H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tarık H. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık, şüpheli Tarık H. ile Suriye'de örgüt kamplarına gittiklerini belirterek, "DEAŞ içerisinde Tarık H. 'Abu Muhammed' kod adını kullanıyordu. Bu şahıs sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapıyordu. DEAŞ adına katıldığı çatışmalarda yaralanınca kaçak yollardan Türkiye'ye geldi." ifadesini kullandı.

Şüphelinin terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtilen iddianamede, Tarık H'nin örgütsel toplantılara katıldığı ve haklarında birçok kez DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılan zanlılarla irtibatlı olduğu aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen Tarık H. ise suçlamaları kabul etmedi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:32 Kaynak: AA
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