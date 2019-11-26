Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı
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Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgˆımızca yu¨ru¨tu¨len soruşturma

kapsamında, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ DEAŞ bagˆlantılı Al-Saqri agˆının yo¨neticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı

konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştıgˆı degˆerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildigˆi sulh ceza hakimligˆince tutuklanmıştır."

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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