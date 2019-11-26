Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgˆımızca yu¨ru¨tu¨len soruşturma
kapsamında, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ DEAŞ bagˆlantılı Al-Saqri agˆının yo¨neticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımı
konusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştıgˆı degˆerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör o¨rgu¨tu¨ne u¨ye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildigˆi sulh ceza hakimligˆince tutuklanmıştır."