Terör örgütü DEAŞ üyesi 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın eylem hücrelerine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi daha yakalanmıştı. Aralarında örgütün sözde Türkiye hücre emiri Mahmud Özden'in oğlu Hamza Özden'in de olduğu 11 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan DEAŞ'a mensup 11 hücre üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL