Terör örgütü DEAŞ üyesi 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ üyesi 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın eylem hücrelerine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın eylem hücrelerine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi daha yakalanmıştı. Aralarında örgütün sözde Türkiye hücre emiri Mahmud Özden'in oğlu Hamza Özden'in de olduğu 11 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan DEAŞ'a mensup 11 hücre üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Chelsea, Kai Havertz'i 71 milyon sterlin bonservisle kadrosuna kattı Antalya'da bir kişi, tartıştığı ortağını göğsünden bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan gelin üst üste iki düğüne gitti, köy karantinaya alındı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Son dakika: TEM Otoyolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Fenerbahçe, sözleşmesi karşılıklı feshedilen Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı Son Dakika: Ayrılık kararından vazgeçen Lionel Messi, Barcelona'da kalmaya karar verdi