Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 25 şüpheli yakalandı

26.03.2021 13:15
Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 25 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 25 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 25 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 26 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 25 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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