Terör örgütü DEAŞ zanlıları patlayıcıyı kitabevinde saklamış - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ zanlıları patlayıcıyı kitabevinde saklamış

10.11.2020 10:51
Terör örgütü DEAŞ zanlıları patlayıcıyı kitabevinde saklamış, System.String[]

Adana merkezli iki ilde 19 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan birine ait kitabevinden çıktığı bildirildi.

Adana merkezli iki ilde 19 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan birine ait kitabevinden çıktığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında iki gün önce Adana ile Muğla'da düzenlenen, 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan Salih K'ye ait kitabevinden çıktığı, maddenin TNT ve RDX karışımlı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, kitabevini örgütsel toplantılar düzenlemek için de kullandığı belirtildi.

Operasyon

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda Adana'da 18, Muğla'da 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde, yaklaşık 500 gram patlayıcı, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmişti.

Şüphelilerin, ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in elebaşılığını yaptığı Yamaçlı grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

Muğla, Adana, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ zanlıları patlayıcıyı kitabevinde saklamış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi medyadan öğrenmiş: Benimle istişare yapılmadı Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Birkaç gün içinde tamamını kaybedecektik Market hırsızına meydan dayağı! O anlar kamerada Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın
Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu Yılmaz Vural'ın canlı yayında anısını anlatırken kulağının arkasını göstermesi gülüşmelere neden oldu         
10:37
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 13,2'ye geriledi         
10:20
Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı         
10:14
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da         
10:01
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı         
09:11
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir? İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?         
00:30
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:55:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü DEAŞ zanlıları patlayıcıyı kitabevinde saklamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei