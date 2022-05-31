Terör örgütü destekçilerine operasyon - Son Dakika
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Terör örgütü destekçilerine operasyon

31.05.2022 16:10
Terör örgütü destekçilerine operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terörizmin Finansmanı' soruşturması çerçevesinde Malatya'da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terörizmin Finansmanı' soruşturması çerçevesinde Malatya'da gözaltına alınan 2 kişi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları gerekçesiyle S.G. ve H.G. Malatya'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Malatya'dan, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman, Malatya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü destekçilerine operasyon - Son Dakika


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