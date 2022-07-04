Ülkenin remi haber ajansı TT'nin haberinde, Kakabaveh'in, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü muhtıranın "yasa dışı" olduğu ve Dışişleri Bakanı Linde'nin yetkilerini ihlal ettiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Terör örgütü destekçisi milletvekilinden İsveç Dışişleri Bakanı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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