Terör Örgütü Dhkp/c'nin Avukatlık Yapılanmasına Yönelik Davada, Selçuk Kozağaçlı 11 Yıl 3 Ay Hapis...
1 saat önce
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü DHKP/C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik davada, Selçuk
Kozağaçlı 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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