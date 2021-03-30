Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

30.03.2021 14:39
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı, System.String[]

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. yakalanarak gözaltına alındı.

TERÖR örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın görevlendirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında  dün gece operasyon düzenledi.  DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Y.K  isimli kadın Sarıyer'de   "Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen  Y.G.A. isimli kadın da Üsküdar'da bulunan adreste gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından adreslerde yapılan aramalarda dijital örgütsel materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Y.K'nın 1992'den itibaren defalarca yakalanıp tutuklanan yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan ve cezaevinde terör örgütünün organizesinde açlık grevi eylemlerine katılan, en son Ağustos 2020'de yakalandıktan sonra serbest kalan ancak son operasyonda ele geçirilen dijital verilerde sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirlendi.   Ayrıca Y.G.A'nın 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren ve aynı şifreli dokümanlarda "Memur Sorumlusu" olduğu anlaşıldı.  DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın görevlendirildiği ifade edildi.

Operasyona ilgili detaylar ortaya çıktı. Y. K'nın 2012 yılında, Yenibosna 75 Yıl Polis Merkezi'ne yönelik uzun namlulu silahla saldırının  planlayıcısı olduğu, yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine  DHKP-C Terör Örgütü Üyesi Elif Sultan Kalsen tarafından uzun namlulu silahla yapılan saldırı ile  yine 2012 yılında Gaziosmanpaşa'da bir polis memurunun restoranda silahla vurulması olaylarının  talimatını veren kişi olduğu öğrenildi.  Örgütün sözde memur yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Y. G. A'nın da Ankara'da KHK ile ihraç edilen memurların, Anafartalar Caddesi'nde gerçekleştirdiği eylemlerin planlayıcısı olduğu öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Terör Örgütü, Türkiye, Memur, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Turuncuya dönen Adana'da indirimli tabak-çanak koronayı unutturdu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi
TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz TÜSİAD'dan hükümete ekonomi eleştirisi: Son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz         
15:25
Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti Dünyanın en güzel atleti 21 yaşındaki Alicia Schmidt'le çalışmaya başlayan Dortmund'un performansı yükselişe geçti         
15:22
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti         
13:48
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:40:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei