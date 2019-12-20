Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı

6 saat önce

Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan son dakika operasyonuyla yakalandı. Aynı operasyonda örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan'ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli'de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan
DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Oya Aslan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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