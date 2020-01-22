Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

7 saat önce

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Havsa ilçesi Çukurköy köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki kontrollerde, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen H.İ, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen A.M. yakalandı.

Gözaltına alınan H.İ. Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yunanistan, Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor
Suriyeli mülteciler ülkelerine dönmek için gün sayıyor FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 00:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]