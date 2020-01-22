Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

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Terör örgütü DHKP/C şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
7 saat önce
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Havsa ilçesi Çukurköy köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki kontrollerde, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu iddia edilen H.İ, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Pakistan uyruklu A.K. ve İ.K. ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen A.M. yakalandı.
Gözaltına alınan H.İ. Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Diğer 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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