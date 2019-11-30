Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı - Son Dakika

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulundukları ve örgüt merkezinden gelen şifreli mesajlar doğrultusunda eylem hazırlığında oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Şişli Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne düzenledikleri operasyonda, B.V, S.G. ve T.T'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 3 gözaltı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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