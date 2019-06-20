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Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk...

1 saat önce

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk..., System.String[]
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Türkiye, 3. Sayfa
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