Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk...
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Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüte yakın olduğu ileri sürülen bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye
sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi. - İSTANBUL
Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
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