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Terör örgütü Ebu Seyyaf'ın Malezya'da kaçırdığı 9 kişi kurtarıldı

31 dakika önce

KUALA DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaleti kıyılarında kaçırdığı 10 balıkçıdan 9'u Filipinler ordusu tarafından kurtarıldı.

Terör örgütü Ebu Seyyaf'ın Malezya'da kaçırdığı 9 kişi kurtarıldı, System.String[]
KUALA DEAŞ bağlantılı terör örgütü Ebu Seyyaf'ın Malezya'nın kuzeyindeki Sabah eyaleti kıyılarında kaçırdığı 10 balıkçıdan 9'u Filipinler ordusu tarafından kurtarıldı.
Filipinler medyasında yer alan haberlerde, salı günü Malezya açıklarında kaçırılıp Filipinler'in güneyindeki Jolo Adası'na götürüldüğü tespit edilen balıkçılardan 9'unun, ordu güçlerinin bu sabah düzenlediği operasyonla kurtarıldığı bildirildi.
Terör örgütünün elindeki bir balıkçının ise akıbetinin henüz belli olmadığı açıklandı.
Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor.
Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:46 Kaynak: AA
Filipinler, Malezya, Güncel
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