Son Dakika › Güncel › Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Terör örgütü El Kaide üyesi İstanbul'da yakalandı
7 saat önce
Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide üyesi olan ve aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla yurda girerek İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Başakşehir'de operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Terör örgütü YPG'ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen firma ile ilgili soruşturma başlatıldı Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu