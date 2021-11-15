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Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! - Son Dakika

Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!

15.11.2021 10:04

ABD'de yaşayan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini paylaştı. Çavuşoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta Gülen'in bahçede oturduğu ve kahve içtiği görülmekte.

YouTube üzerinden yayınlar yapan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aylar sonra ortaya çıkan fotoğrafta Gülen'in güneşli bir günde evinin bahçesinde oturduğu ve kahve içtiği görülüyor.

İşte elebaşı Fethullah Gülen'in son fotoğrafı:

Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! FETÖ'cü isim fotoğrafını paylaştı

YEĞENİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. (39) isimli şahıs, 21 Ekim'de yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!

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Son Dakika Güncel Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! - Son Dakika


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