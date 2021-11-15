YouTube üzerinden yayınlar yapan FETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu, terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Aylar sonra ortaya çıkan fotoğrafta Gülen'in güneşli bir günde evinin bahçesinde oturduğu ve kahve içtiği görülüyor.
İşte elebaşı Fethullah Gülen'in son fotoğrafı:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen'in yeğeni Mustafa Muhammet K. (39) isimli şahıs, 21 Ekim'de yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! - Son Dakika