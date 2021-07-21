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Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor - Son Dakika

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor

21.07.2021 14:14

TSK'nın aralıksız sürdürdüğü operasyonlar terör örgütüne ağır darbe vurdu. PKK elebaşı Murat Karayılan yaşadıkları hezimeti itiraf ederken, "Ne zorluklar çektiğimizi kimseler bilmiyor. Tonlarca bomba yağıyor her gün. Bu bombardımanlar ve yoğun teknik karşısında orada 24 saat bile kimse duramaz. Bunu fark edince güçlerimize telsizle çağrı yaptık. 'Bulunduğumuz noktalarda şayet zorlanıyorsanız, bırakın geri çekilin, yoksa imha olursunuz' dedik" sözlerini kullandı.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında etkili sonuçlar alan Mehmetçik teröristlerden temizlediği bölgelerde hummalı bir çalışma yürüterek iş makinalarının da desteğiyle hakim ve stratejik tepelere kalıcı üs bölgeleri kuruyor. Özellikle de Türkiye'ye sızmaların yaşandığı noktalara kurulan üs bölgeleri sayesinde bölgede adeta kuş uçurtmayan Mehmetçiğin harekâttaki başarısı ve kararlılığı terör örgütünü paniğe sevk etti.

Sadece Kuzey Irak'ta değil, Suriye'de de zorlandıklarını anlatan Karayılan, " Afrin, Resulayn, Tel Abyad gibi birçok alan Türkiye'nin hâkimiyeti altına girdi" dedi.

TÜRK DEVLETİ 6 YILDIR YENİ BİR KONSEPT UYGULUYOR

Terörist başı Karayılan "Türk devleti 6 yıldır yeni bir konsept yürütüyor. Bölgede hâkimiyet kurup egemen bir devlet olmak istiyor. Bu konseptini de açık biçimde kimseden çekinmeden uyguluyor. Bu bizim için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bir yandan Suriye ile ilgili konseptini devreye sokarken, diğer yandan Kuzey Irak'ta büyük saldırılar, harekâtlar yürütüyor. Bu harekâtlarda da büyük bir teknik kullanıyor. Türk devleti artık operasyonlarını insan gücüne dayalı değil, tamamen teknik üzerinden yürütüyor" dedi.

İSTİHBARATLARI VE TEKNİKLERİ ÇOK GÜÇLÜ İNKAR EDEMEYİZ

Kuzey Irak'ın sabah, akşam demeden nokta harekâtlarla bombalandığını anlatan Karayılan'ın itirafları şöyle:

"Türk devletinin stratejisine ne kadar büyük önem verdiğini buradan da görebiliriz. Türk devleti Avaşin, Metina, Zap hattına bir harekâtı başlattı. Bu 86 gündür devam ediyor. Kullandıkları teknikleri ve istihbaratları da çok kuvvetli bunlar da doğru. İnkâr edemeyiz. Üzerimizde büyük bir yük var. 2018'de Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekâtından sonra yeni yöntem ve taktikler belirlemeye çalışsak da, yükümüzün ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Şu an yüzlerce arkadaşımız Metina, Avaşin ve Zap'ta birkaç metre aralıklarla TSK güçleriyle yüz yüze bir çatışma halindeler. Orada ne zorluklar yaşadığımızı kimseler bilmiyor."

"ZORLANIYORSANIZ BIRAKIN KAÇIN" TALİMATI

Sabah'ın haberine göre Avaşin batısındaki Mervanos, Banista alanlarını, Avaşin doğusundaki Mamreş alanlarının TSK tarafından tutularak buradaki teröristlerin abluka altına alındığını ve 24 Nisan'dan beri bölgenin ağır bombardıman altında olduğunu belirten terörist başı, "Doğu, Batı her iki koldan saldırılar yaparak Avaşin'e yüklendiler. 7 Haziran'da ise daha kapsamlı ve büyük bir harekat oldu.

Arap Taburu denilen noktadan üzerimize geldiler. Bu bombardımanlar ve yoğun teknik karşısında orada 24 saat bile kimse duramaz. Bunu fark edince güçlerimize telsizle çağrı yaptık. 'Bulunduğumuz noktalarda şayet zorlanıyorsanız, bırakın geri çekilin, yoksa imha olursunuz' dedik. Oradaki sorumlu kişi de ölenlerin dışında çok sayıda yaralıların da olduğunu, onları bırakıp gelemediklerini bize iletti. Tonlarca bomba yağıyor her gün" dedi.

Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor

Terör, Bomba, Türk, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan hezimeti itiraf etti: 6 yıldır sürüyor, neler yaşadığımızı kimse bilmiyor - Son Dakika


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