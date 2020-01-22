Terör örgütü Eş-Şebab'dan ayrılan eski militan:

Somali'de son dönemde Türkleri hedef alan saldırılarıyla dikkati çeken Eş-Şebab terör örgütünden ayrılan eski militan Zübeyr el-Muhacir, örgütün İslam'ı kullanarak halkı kandırdığını söyledi.

Londra'dan 2006'da gelerek örgüte katılan ve yıllar içinde yükselerek "Eş-Şebab'ın Şura Konseyi'nin" bir üyesi olan Muhacir, Ekim 2019'da örgütü terk ederek hükümete sığındı.

Yaşadıklarını Amerika'nın Sesi'ne (VOA) verdiği mülakatta anlatan Mucahir, "Eş-Şebab'ı terk ettim çünkü Müslümanlara ve dünyaya yalan söylüyorlar. Şeriatı sadece halka ihanet etmek, onları kandırmak ve yalan söylemek için kullanıyorlar." dedi.

Muhacir, örgütün masum insanları öldürerek İslamı çiğneyen çok sayıda uygulamaya imza attığını dile getirdi.

Somali hükümetine Eş-Şebab meselesini ciddiye almaları çağrısı yapan Muhacir, aksi takdirde masum insanların "şeriat adına öldürülmeye" devam edeceğini belirterek, "Eş-Şebab'la ideolojik tarafta savaşmak zorundalar çünkü onları güçlendiren taraf bu. Eğer insanlar bu ideolojinin İslam'la örtüşmediğinin farkına varırsa bence Eş-Şebab orada uzun süre kalamaz." diye konuştu.

Muhacir, ilk olarak Mogadişu Havalimanı'ndaki Afrika Birliği Somali Misyonuna sığındığını belirterek, şu anda hükümete ait güvenli bir evde kaldığını söyledi.

2011 yılında Eş-Şebab'ın üst düzey isimleri arasındaki ayrılığı çözmek için kurulan bir komitenin başında olan Muhacir, yaşanan güç mücadelesinin sonunda örgüt tarafından 3 yıl hapiste tutulduğunu belirtti.

İslam Mahkemeleri Birliğinden Eş-Şebab'a

Somali, 1969'dan 1991'e kadar ülkenin başında kalan ve askeri darbeyle iş başına geçen Siad Barre'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklendi.

Ülkenin büyük çoğunluğunda bir dönem kontrolü sağlayan İslam Mahkemeleri Birliği (İMB), 2004 yılında kurulan Somali Geçiş Hükümeti'nin Etiyopya güçleriyle birlikte 2006'nın sonunda başkent Mogadişu'ya girmesi sonrası güneye çekildi.

Yürütülen müzakerelerin ardından İMB'den ayrılan bazı unsurlar, merkezi hükümette yer aldı ve hükümet güneyi ele geçirme girişimi başlattı.

Ancak birlikten ayrılanların kurduğu Eş-Şebab ve Hizbu'l İslam Hareketleri, birleşmeye karşı çıkarak merkezi hükümete ve ülkedeki yabancı güçlere karşı savaşmaya devam etti.

Yıllar geçtikçe radikalleşen ve sivil halkı hedef alan saldırılar düzenlemeye başlayan Eş-Şebab, 2012 yılında El-Kaide'ye katıldı.

Başkent Mogadişu'da sık sık terör eylemlerine imza atan örgüt, aynı zamanda Kenya gibi ülkelerde de faal durumda.

Örgüt ülkenin güneyinde Somali'nin komşuları Kenya ve Etiyopya birliklerinin hakim olmadığı bölgelerde halen hakimiyetini sürdürüyor.