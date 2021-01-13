Terör örgütü Eş-Şebab'ın Kenya'nın Mandera ilinin yarısından fazlasını kontrol ettiği iddiası - Son Dakika

Kenya'nın Somali sınırındaki Mandera ilinin Valisi Ali Roba, terör örgütü Eş-Şebab'ın bölgenin yarısından fazlasını kontrol ettiğini öne sürerek hükümetten yardım istedi.

Roba, basına yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın bölgedeki varlığının gün geçtikçe arttığını, örgüt üyelerinin vergi toplayarak yollarda araç kontrolü yaptığını ifade etti.

Bölgenin yarısından fazlasının Eş-Şebab'ın kontrolü altında olduğunu iddia eden Vali Roba, hükümetten acil yardım talebinde bulundu.

"Komplo ve saldırıları önledik"

Öte yandan Mandera Valisi Roba'nın bu sözlerinin ardından Kenya Ulusal Terörle Mücadele Merkezinden ülkenin terörle mücadele girişimlerinin artık başarılı olduğu açıklaması geldi.

Kenya devlet televizyonu KBC'ye konuşan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Müdür Yardımcısı Peter Opondo, Kenya güvenlik servislerinin çok sayıda girişim ve saldırıyı önlediğini, terörle mücadelede başarılı olduğunu ifade etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan Eş-Şebab, ülkenin Somali sınırında da saldırılar düzenliyor.