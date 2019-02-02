Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Eş-Şebab, Somali'de Amısom Güçlerine Saldırdı

Terör Örgütü Eş-Şebab, Somali'de Amısom Güçlerine Saldırdı

1 saat önce

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin batısındaki Gedo bölgesinde, Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı askeri kampa bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.

Terör Örgütü Eş-Şebab, Somali'de Amısom Güçlerine Saldırdı, System.String[]
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, ülkenin batısındaki Gedo bölgesinde, Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) bağlı askeri kampa bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.

Somali ordusundan Farah Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bomba yüklü bir araçla gelen intihar bombacısının, AMISOM bünyesinde görev yapan Etiyopya barış gücü mensuplarının kaldığı kampa saldırı düzenlediğini, ancak saldırının hedefine ulaşamadığını belirtti.

Görgü tanıkları ise patlamada etrafa dağılan şarapnel parçaları sebebiyle 3 sivilin yaralandığını ifade etti.

Terör örgütü Eş-Şebab ise saldırının sorumluğunu üstlenerek, olayda 16 Etiyopyalı askerin öldüğünü öne sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:30 Kaynak: AA

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