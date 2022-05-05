Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de Etiyopya birliklerini hedef aldı - Son Dakika
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Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de Etiyopya birliklerini hedef aldı

05.05.2022 18:28
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de Etiyopya birliklerini hedef aldı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, Etiyopya askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenledi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, Etiyopya askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenledi.

Ülkenin güneybatısındaki Gedo bölgesinde yol kenarına yerleştirilen iki bombayla askeri konvoyun hedef alındığı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.

Görgü şahitleri AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamaların ardından saldırının sorumluluğunu üstlenen Eş-Şebab üyeleri ve Etiyopya güçleri arasında çatışma yaşandığını söyledi.

Eş-Şebab, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna bağlı Burundili askerlere saldırı düzenlemişti. Burundi ordusu, söz konusu saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiğini, 25 askerin yaralandığını, 5'inin de kaybolduğunu açıklamıştı.

Terör örgütü, 15 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı Somali'de son aylarda güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını artırdı.

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Etiyopya, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de Etiyopya birliklerini hedef aldı - Son Dakika


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