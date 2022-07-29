Eş-Şebab yeniden Etiyopya sınırını hedef aldı

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'nin Etiyopya sınırındaki bir kasabaya yeni saldırı düzenledi.

Sıklıkla Somali ve Kenya'da terör eylemleri gerçekleştiren Eş-Şebab, bu ay ikinci kez Etiyopya sınırını hedef aldı.

Saldırının gerçekleştiği sınırdaki Bakol bölgesindeki yetkililer, AA muhabirine saldırıyı doğruladı.

Eş-Şebab saldırıyı üstlenerek, 100'den fazla Etiyopyalı polisi öldürdüğünü ileri sürdü.

ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Stephen J. Townsend dün, örgütün durdurulmadan önce 150 kilometre kadar içeri girdiğini belirtmişti.

Etiyopya'nın Somali Eyaleti Başkanı Mustafa Ömer ise Eş-Şebab'ın yapılan geniş kapsamlı operasyonla tehdit unsuru olmaktan çıktığını açıklamıştı.

100 militan öldürüldü

Eş-Şebab, 21 Temmuz'da eşine az rastlanır şekilde Somali'nin Etiyopya sınırındaki bazı köylere saldırı düzenlemişti. Etiyopya güçleri, karşı operasyonla yaklaşık 100 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.