Terör örgütü Eş-Şebab üyesi Ankara'da yakalandı - Son Dakika

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalarda, Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi Almanya- İtalya çifte vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla Kenya 'da terör örgütü Eş-Şebab adına faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı.

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