Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Terör örgütü HTŞ üyesi 4 şüpheli adliyede (2)
15.10.2020 18:54
TUTUKLANDILARSamsun'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ş.M, S.C, H.K ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR
Samsun'da, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi olarak Suriye'de faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Ş.M, S.C, H.K ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denizli'den Samsun'a getirilen H.K.'nın ise jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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