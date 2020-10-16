Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Terör örgütü HTŞ üyesi 5 şüpheli tutuklandı
16.10.2020 14:26
SAMSUN merkezli silahlı terör örgütü HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN merkezli silahlı terör örgütü HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) üyesi oldukları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerden 4'ünün Bafra ilçesinde, 1'inin ise Denizli'nin Buldan ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.Gözaltına alınan Ş.M, S.C, H.K., V.A. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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