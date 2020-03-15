Terör örgütü HTŞ üyesi, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü HTŞ üyesi, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü HTŞ üyesi, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

6 saat önce

SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan terör örgütü Hayat Tahrir-i Şam (HTŞ) üyesi C.A., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Terör örgütü HTŞ üyesi, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı, System.String[]

SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan terör örgütü Hayat Tahrir-i Şam (HTŞ) üyesi C.A., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.

Suriye sınırdan yasadışı olarak Türkiye'ye giren bir kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan kontrolünde isminin C.A. olduğu, terör örgütü HTŞ  üyesiliğinden Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında askeri yasak bölgeye girme suçundan da tahkikata başlandığı bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
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