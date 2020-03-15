Terör örgütü HTŞ üyesi, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı - Son Dakika

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Terör örgütü HTŞ üyesi, Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
6 saat önce
SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan terör örgütü Hayat Tahrir-i Şam (HTŞ) üyesi C.A., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
SURİYE'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan terör örgütü Hayat Tahrir-i Şam (HTŞ) üyesi C.A., Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı.
Suriye sınırdan yasadışı olarak Türkiye'ye giren bir kişi, suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan kontrolünde isminin C.A. olduğu, terör örgütü HTŞ üyesiliğinden Adıyaman Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı saptandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında askeri yasak bölgeye girme suçundan da tahkikata başlandığı bildirildi.
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