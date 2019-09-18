Terör örgütü için stadyumda keşif yaptıkları ileri sürülen sanıkların davasında karar

Konya'da terör örgütü PKK için Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü keşif amaçlı fotoğraf ve görüntülerini çektikleri iddiasıyla yargılanan tutuklu 2 sanığa 4 yıl 6 ay, bir sanığa 3 yıl hapis cezası verilirken, tutuksuz diğer sanık beraat etti.

Konya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu sanık Abdülmecit Ü, Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu sanıklar Hakan T. ile Mehmet G. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Daha önce emniyette verdiği ifadesinde Konya'ya gelerek stadyumda terör örgütü için keşif yaptığını, görüntü çektiğini söyleyen sanık Mehmet G, duruşmadaki savunmasında görüntülerin kendisine ait olmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Hakan T. ise PKK/KCK ile herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmedim. Mağdurum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanık Abdülmecit Ü. de iddianameyi kabul etmediğini belirtti.

Terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını iddia eden Abdülmecit Ü, "Ben PKK/KCK üyesi değilim. Gidin ilçeme, köyüme sorun." şeklinde savunma yaptı.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet G. ve Abdulmecit Ü'ye "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verilmesine karar verdi. Heyet, sanıkların cezasının, örgüt üyesi olmayıp, örgüte yardım etmeleri nedeniyle 4'er yıl 6'şar aya düşürülmesine karar verdi.

Tutuklu sanık Hakan T'ye ise "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 6 yıl hapis cezası verildi. Heyet, cezayı, sanığın örgüt üyesi olmaması ve terör örgütüne sadece yardım ettiği için 2 yıla düşürdü. Suçun, terörle mücadele kanunu kapsamında olması nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıla çıkarılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde bulunduğu süre ile delil yetersizliğini dikkate alarak adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konulup tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan Mehmet O'nun ise "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçu sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Olay

Diyarbakır'da ocak ayında etkisiz hale getirilen 2 kadın teröristin üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun maç günü çekilen keşif fotoğrafı ve görüntülerin çıkmasının ardından Konya'da başlatılan terör örgütü PKK soruşturması kapsamında, öldürülen teröristlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Hakan T. ile Mehmet G, Abdülmecit Ü. ve Mehmet O. gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Sanıklardan Mehmet O'nun önceki duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Sanıklar hakkında geçen ay hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen şüphelilerden Mehmet G, Diyarbakır'da görüştüğü 2 kadın teröristin isteği üzerine, Konya Büyükşehir Stadyumu çevresinde keşif yaptığını anlatmıştı.