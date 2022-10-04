İstanbul'un 10 ilçesindeki 12 farklı adrese yönelik bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Işid İçin Para Toplayan Kişilerin Hesabına Para Yatıran 10 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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