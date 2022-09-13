İstanbul'da Yakalanan Işid Yöneticisinin Takip Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Yakalanan Işid Yöneticisinin Takip Görüntüleri Ortaya Çıktı

13.09.2022 12:36

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de yakalanan üst düzey yöneticisi 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı.

EDDA SÖNMEZ

Terör örgütü IŞİD'in Türkiye'de yakalanan üst düzey yöneticisi 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin İstanbul sokaklarındaki takip görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de olduğunu tespit etmiş ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Sarıyer'de saklandığı belirlenen Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin peruk ve gözlük takarak sokağa çıktığı tespit edilmişti.

9 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın IŞİD'e yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurmuştu. Sumaidai, 9 Eylül çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

TAKİP GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanmamak için kılık değiştiren Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin istihbarat ekipleri tarafından takip edildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kendisini takip eden istihbaratçılardan habersiz olduğu gözlendi.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yakalanan Işid Yöneticisinin Takip Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yakalanan Işid Yöneticisinin Takip Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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