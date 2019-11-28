Son Dakika Haberleri: Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor
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Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK'ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.

Terör örgütü kaçırdığı çocukları TSK'ye karşı kullanmaya çalışıyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/ YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK'ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başta Pençe ve Barış Pınarı Harekatı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği operasyonlar, terör örgütü PKK/YPG'nin etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanmasına neden oldu.

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.K. ifadesinde terör örgütünün, kaçırdığı çocuklardan sözde "genç taburu" oluşturduğunu, 9-16 yaşlarındaki bu çocukları, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kullanmak için ön saflara sürdüğünü söyledi.

Güvenlik kaynakları, bu durumu, PKK/YPG'nin terörist temin etmedeki sıkıntısı ile sözde elebaşıların kendi canlarını kurtarmak için çocukları bile bile ölüme gönderdiğinin göstergesi olarak nitelendirdi.

YPG, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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