Terör Örgütü Kck'nın Türkiye Sorumlusu Olduğu Belirtilen Firari Sara Aktaş, Yargılandığı Davada, 17...
1 saat önce
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü KCK'nın Türkiye
sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:40 Kaynak: AA
KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası
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