Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Kck'nın Türkiye Sorumlusu Olduğu Belirtilen Firari Sara Aktaş, Yargılandığı Davada, 17...

Terör Örgütü Kck'nın Türkiye Sorumlusu Olduğu Belirtilen Firari Sara Aktaş, Yargılandığı Davada, 17...

1 saat önce

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör Örgütü Kck'nın Türkiye Sorumlusu Olduğu Belirtilen Firari Sara Aktaş, Yargılandığı Davada, 17..., System.String[]
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen firari Sara Aktaş, yargılandığı davada, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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