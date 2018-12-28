Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Kıyafetiyle Çekilen Fotoğraf Yakalattı

Terör Örgütü Kıyafetiyle Çekilen Fotoğraf Yakalattı

15 dakika önce

Aydın'da, polis kontrolü sırasında telefonunda terör örgütü YPG kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf bulunan zanlı tutuklandı.

Terör Örgütü Kıyafetiyle Çekilen Fotoğraf Yakalattı, System.String[]
Aydın'da, polis kontrolü sırasında telefonunda terör örgütü YPG kıyafetiyle çektirdiği fotoğraf bulunan zanlı tutuklandı.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde uygulama yapan Mobil Park Polisi ekipleri, durumundan şüphelendikleri O.H. ve İ.D. isimli iki kişiyi durdurdu.

Suriye uyruklu kişilerden İ.D'nin cep telefonunda, elinde silah, terör örgütü YPG kıyafetleriyle çektirdiği fotoğraf bulundu. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine de operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.H, emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen İ.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada İ.D'nin ifadesinde, bir dönem zorla terör örgütü YPG adına savaştırıldığını öne sürdüğü ve yaralanmasının ardından da kaçarak, Türkiye'ye yerleştiğini anlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:06 Kaynak: AA

Polis, Aydın, 3. Sayfa
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