'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı - Son Dakika

'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı

6 saat önce

Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ konusunda 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek' suçlamasıyla 3 farklı dosyadan aranan şahıs, köyde düzenlenen operasyonla yakalandı.

'Terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan FETÖ şüphelisi köyde yakalandı, System.String[]

Isparta'da Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ konusunda 'Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek' suçlamasıyla 3 farklı dosyadan aranan şahıs, köyde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda yaptığı çalışmalarda, hakkında 3 ayrı yakalama kararı bulunan A.H. (47) isimli şahsın merkeze bağlı Yakaören Köyü'nde olduğunu tespit etti.


Jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen köyde, A.H. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.


Adli makamlara sevk edilen A.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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