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Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama
6 saat önce
Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı..
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir'de 11, Samsun'da 5 Ordu'da 3, Şanlıurfa'da 6 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamaların ardından Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Suça sürüklenen 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere yetkili birimlere teslim edildi. - KIRŞEHİR
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