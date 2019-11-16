Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama - Son Dakika

Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama

6 saat önce

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı.

Terör Örgütü lideri Bağdadi'nin akrabalarına Kırşehir'de tutuklama, System.String[]

Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerini de kapsayacak şekilde yapılan operasyonlarda El Bağdadi'nin akrabalarından 25 kişiden 4'ü Kırşehir'de tutuklandı..


Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir'de 11, Samsun'da 5 Ordu'da 3, Şanlıurfa'da 6 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamaların ardından Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Suça sürüklenen 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere yetkili birimlere teslim edildi. - KIRŞEHİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:44 Kaynak: İHA
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